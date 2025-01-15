شاهد.. شبل من اليمن يُنظم ويلقي أبيات شعرية رائعة بحق الامام علي (ع)

العالم - ثقافة

انه الشبل الشاعر يونس المنصور الذي تمكن من تنظيم هذه القصيدة الفاخرة والتي جاءت تحت عنوان "إن الوجود لأجله يتبسم قد جاء حيدرة الوصيّ الأكرمٌ".

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اليكم أعزائنا المتابعين القصيدة كاملة:

إن الوجود لأجله يتبسم

قد جاء حيدرة الوصيّ الأكرمٌ

قد جاء حامي ديننا ونبيّنا

قد جاء ليث الحرب موت يدهمُ

يُردي الطغاة المجرمين وجمعهم

ولتسألوا ودّا ومرحب أعلمُ

فلتسألوهم كيف بأس عليّنا

ولتتركوا من ذاق منه يُكلِّمُ

إن تسألوا عمرو بن ود يجيبكم

قد كان قاتل عمر ذاك المعصمُ



تلك اليد الطولى تعود مجددا

بيدٍ الحفيدُ وخصمه يتألمُ

يا ذو الفقار الأمس عد بزماننا

فيك اليهود زوالهم لا يُعصمُ

كابوس خيبر يا يهود أذلكم

كابوس صنعا فيه هولٌ اعظم

سنذيقكم فيه العذاب بسيفنا

طوفاننا أنكى عليكم فافهموا

إنّا اولي البأس الشديد فذكرنا

في كل ساحات الوغى يترنمُ



يعلو ونعلو ثم تعلو هامنا

لتصير طائرة تجوب وتنقمُ

لدماء أطفال جياع شُردوا

سفكت دماؤهم الزكية يُتموا

نحن اليمانيون أصلب قوة

نحن اليمانيون سيف يحسمُ

فصراعنا معكم صراع زوالكم

إن لم نذقكم بأسنا فسنألمُ

لكننا ستذيقكم بسلاحنا

حربا ضروسا في بدايتها اعلموا

أن الجحيم تسعّرت أبوابها

شوقا لتأخذكم فأنتم أظلمُ

ولتعلموا أن الجحيم بنارها

من حربنا الكبرى عليكم ارحمُ

بهوية الايمان نحن نخوضها

برسالة المختار قومي أسلموا

فهم اليمانيون يا من ضدهم

أتباع حيدر إنهم لن يٌهزموا

ولكل مستمع خطابي قائلا

صلوا على طه الحبيب وسلّموا