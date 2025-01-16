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داعيا لوحدة الصف ونبذ الخلافات

السيد الصدر: السلام على السنوار البطل وغزة هاشم وشهدائها

السيد الصدر: السلام على السنوار البطل وغزة هاشم وشهدائها
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

في تعليقه على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات.

العالم-العراق

وقال الصدر في بيان، "ايها الاخوة الاحبة لا تنسوا قول الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون.. فلا عهد لهم ولا امان".

وأضاف "ثم عليكم بوحدة الصف ونبذ الخلافات".

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل لاتفاق بين حركة حماس واليكان الاإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.

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