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شاهد.. اصابات خطيرة في انفجار قاعدة عسكرية صهيونية بالنقب

شاهد.. اصابات خطيرة في انفجار قاعدة عسكرية صهيونية بالنقب
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

هز انفجار ضخم قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب مما أسفر عن إصابات خطيرة في صفوف جنود الاحتلال.

العالم-الاحتلال

وذكرت تقارير إعلامية بأن عددا من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع مساء أمس الأربعاء.

وبحسب المصدر نفسه، فإن عبوة ناسفة كانت من ضمن ذخائر تمت مصادرتها من جنوبي لبنان انفجرت بينما كان الجنود يتدربون في المنشأة العسكرية.

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وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر -فيما يبدو- نقل جنود مصابين إلى سيارات إسعاف.

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ونقلت مصادر إعلامية عن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصيب 9 جنود إسرائيليين بجروح مختلفة جراء انفجار أسلحة وذخيرة في قاعدة تسئليم العسكرية.

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