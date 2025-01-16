قبل ساعات من وقف إطلاق النار ..فلسطيني يخلد "طوفان الأقصى " في مولودته

العالم - فلسطين

وأطلق الفلسطيني محمد بربخ وهو من سكان محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة اسم "طوفان الأقصى" على طفلته التي ولدت أمس الأربعاء قبل بضع ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

ونشر بربخ صورة تداولها الإعلام الفلسطيني لشهادة ميلاد طفلته التي حملت اسم أطول حرب طالت قطاع غزة في تاريخها.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 46.788 قتيلا، و110.453 مصابا، رغم إعلان افاق وقف إطاق النار في القطاع.

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وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد أعلن مساء أمس الأربعاء التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس".

وقالت "حماس" إن الاتفاق "ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".

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وتشمل المرحلة الأولى للصفقة إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة، و400 من أصحاب الأحكام المطوّلة، و1000 أسير من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد "صفقة شاليط" والنساء والأطفال