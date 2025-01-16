بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل معركة الكبرى في الضفة الغربية!

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم، فارس الصرفندي، ان الضفة الغربية ليست بعيدة عما يحدث بغزة، وان هناك عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين بالضفة سيتم الافراج عنهم ضمن هذه الصفقة. حيث ان العدد الاكبر من الاسرى الفلسطينيين من ذوي الاحكام العالية ومن القيادات الفلسطينية البارزة التي سيتم الافراج عنها في المرحلة الاولى هم من ابناء الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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ولفت مراسلنا الى ان هناك حديث عن الافراج عن حوالي 1000 اسير، مضيفا ان الاسرى منذ ذوي الاحكام العالية والذين امضوا فترات طويلة بالاعتقال سيتم الافراج عن 250 اسيرا منهم جميعها من الضفة الغربية، مبينا ان منهم 48 اعيد اعتقالهم في 2014 مما يسمون باسرى صفقة الوفاء للاحرار او اسرى صفقة شليط وقد سبق ان افرج عنهم 2011، بالاضافة 200 اخرين لديهم احكام بالمؤبد.

واعتبر ان المعركة الاكبر للاحتلال ستكون في الضفة الغربية ولها عدة جوانب فهي معركة استيطانية، فاذا مرر الاتفاق هذا المساء في الاحتلال الحكومي فعلى الاغلب فان سمتريتش وبني غفير سيحصلان مقابل عدم اسقاط حكومة نتنياهو على وعود بزيادة الاستيطان في الضفة.

وتابع ان المعركة الثانية تتعلق بالبقاء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج والتي يسعى نتنياهو واليمين المتطرف للسيطرة عليها كاملة. لذلك الكل في الضفة الغربية يستعد للمعركة الكبرى وهي المعركة التي يرون انها ستكون اشد واصعب مما حدث على مدار 15 شهرا في قطاع غزة.

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