متحدث حماس للعالم: سياسة مراوغة الاحتلال فشلت ونحن ملتزمون بالاتفاق

العالم - خاص العالم

وبين المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس في حديث خاص لقناة العالم ان هذا الانجاز والانتصار العظيم ما كان ليتحقق لولا تضحيات الشعب الفلسطيني الابي، وقد سقطت اهداف الاحتلال تحت نعال المقاومين بفعل صمود الشعب والمقاومة رغم سياسة القتل والتهجير والتشريد التي مارسها الاحتلال .

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واكد المتحدث باسم حماس ان الحركة ملتزمة باتفاق وقف اطلاق النار الذي سلمته بالامس للوسطاء في الدوحة، املا بوقف الوسطاء والمجتمع الدولي بوجه سياسة المراوغة والمماطلة التي يمارسها الاحتلال، حيث حاول صباح اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ان يتهرب من الاتفاق وقف اطلاق النار نتيجة الازمة الداخلية التي تعصف بينه وبين اليمين المتطرف.

واشار طه الى ان الحركة في نهجها لا تجلس مع الاحتلال ولا تعترف به وبالتالي كل محطات التفاوض كانت بطريقة غير مباشرة عبر الوسطاء. مضيفا ان الاحتلال حاول المراوغة في موضوع الخرائط لكن وفد قيادة حركة المقاومة كان له مطلب اساسي بتحديد مواعيد خلال الاسابيع الستة في المرحلة الاولى وان يكون هناك جدولا زمنيا للانسحاب الصهيوني من محوري فيلادلفيا و نتساريم.

ولفت الى ان الوسطاء استطاعوا معالجة هذه القضية والزام الاحتلال بتقديم خرائط وضمانات للانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم، بالتالي فان كل محاولات المراوغة الاسرائيلية لم تنجح.

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