الاحتلال يرتكب 8 مجازر ويقتل أكثر من81 شهيدا +فيديو

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فرحة الأطباء والممرضين في غزة بعد الإعلان عن اتفاق وقف العدوان وحرب الإبادة خرقها الاحتلال كعادته مرتكبا في اليوم الثامن والستين بعد الأربعمئة المزيد من المجازر والاعتداءات بحق الفلسطينيين في القطاع.

أكثر من ثماني مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية ، وصل منها للمستشفيات أكثر من واحد وثمانين شهيدا وأكثر من مئة وثمانية وثمانين إصابة وهي أعداد تعد مضاعفة لأعداد المجازر والضحايا اليومي.

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شهداء وجرحى معظمهم من الأطفال والنساء سقطوا جراء قصف الاحتلال لمدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة .

وسجل سقوط عشرات الشهداء والجرحى بغارات وقصف عنيف للاحتلال استهدف عائلات فلسطينية ومنازلها في جباليا البلد ومستشفى الإندونيسي شمالي القطاع وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة وحي الرمال غربها وبلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي القطاع .



وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من ستة وأربعين ألفا وسبعمئة وثمانية وثمانين شهيدا وأكثر من مئة وعشرة آلاف وأربعمئة ووثلاثة وخمسين إصابة.

هذا الشاب كان أحد المشاركين في الأعمال الإنسانية وسط قطاع غزة وكان يستعد للاحتفال مع أبناء شعبه وفريقه بتوقف العدوان الاسرائيلي لكن الأخير أبى الا أن يقتل فرحته مستهدفا سيارته في مخيم النصيرات وسط القطاع ..جريمة تضاف الى عشرات ومئات وآلاف جرائم الاحتلال البشعة التي يعمل على تسجيلها قبل وقف عدوانه.