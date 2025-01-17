قوات الاحتلال تواصل العدوان على قطاع غزة

العالم-فلسطين

وأفاد موقع وفا, باستشهاد 9 مواطنين جراء قصف قوات الاحتلال منزلا قرب محطة السلطان في جباليا البلد شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشهداء هم الأم وأبناء وأحفاد عائلة الصحفي عامر السلطان.

وأكد الموقع استشهاد 5 مواطنين في قصف لكيان الاحتلال استهدف منزلا لعائلة بركة في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، مشيرا إلى استشهاد شابين إثر قصف صهيوني استهدف خيمة للنازحين بمحيط سوق الظهرة غرب خان يونس.

وفي وسط القطاع، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة لعائلة علي في شارع المحكمة بمخيم النصرات، ما أدى لاستشهاد مواطن، فيما استشهد مواطن متأثرا بإصابته قبل أيام جراء استهدافه بقنبلة من طائرة مسيرة قرب شارع صلاح الدين.

وأكد موقع وفا أن قوات الاحتلال تواصل قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة، كان آخرها شن ثلاث غارات على جباليا البلد شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,788 مواطنا، وإصابة 110,453 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.