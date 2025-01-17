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الامن القومي الايراني: النصر هو المكافأة الأخيرة والأقل أهمية للمقاومة

الامن القومي الايراني: النصر هو المكافأة الأخيرة والأقل أهمية للمقاومة
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، ان تجربة الأشهر الستة عشرة الماضية أثبتت أن النصر والانتصار هما المكافأة الأخيرة والأقل أهمية لـ "المقاومة".

العالم _ إيران

وأشار علي أكبر أحمديان في رسالة بمناسبة انتصار المقاومة في غزة، على منصة إكس: لقد أثبتت تجربة الأشهر الستة عشرة الماضية أن النصر والغلبة هما المكافأة الأخيرة والأقل أهمية للمقاومة والمكافأة الحقيقية الملموسة للمقاومة هي نزول الملائكة والبشارة (إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِکَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ).

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وأكد: "كان ذلك واضحاً على وجوه أهل غزة، الذين كانوا يحزنون كل يوم لكنهم صبروا وهدأوا ورضوا واجتازوا الاختبار".

وكان انتصار اليوم أيضًا مثالاً لوعد الله (وأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ).

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