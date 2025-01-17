لقطات مرعبة.. وميض ولهب في محرك طائرة يفزع ركاب سعوديين

العالم - السعودية

وأبان مقطع فيديو متداول لحظة انطلاق وميض شديد من محرك الطائرة بعد إقلاعها، مما أثار الهلع في نفوس المسافرين.

وأفادت مواقع إخبارية محلية ‏بأن الطائرة التابعة للخطوط السعودية تعرضت لخلل في أحد محركاتها، وذلك نتيجة لاصطدامها بطير بعد لحظات من إقلاعها من مطار الملك عبد الله في جازان.

‏وتسبب مرور الطير عبر المحرك بظهور لهب مرئي، وهي حالة طبيعية عند دخول جسم غريب وانهيار الضاغط "Compressor Stall"، فيما تم تأمين المحرك والعودة للمطار.

وأكدت مصادر أن الطائرة عادت بسلام وجميع المسافرين بحالة جيدة ولم يصبهم أي أذى.



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