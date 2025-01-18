العراق يعلن عن عودة أكثر من 15 ألف لبناني إلى وطنهم

العالم-لبنان

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس ، إن "هنالك رحلات على متن الخطوط الجوية العراقية، على شكل وجبات، لإعادة اللبنانيين الى بلادهم على نفقة الحكومة العراقية".

وأوضح أن "هنالك رحلة جوية يومية تقريباً لإعادة اللبنانيين من العراقي الى بلدهم، ويتم اختيار البعض منهم ليعودوا على متن هذه الرحلات وفق ظروفهم أو كبر سنهم".

ولفت علي عباس الى أن "العائدين من العراق الى لبنان على متن هذه الرحلات هم من مختلف المحافظات والمدن، مثل ديالى والنجف وبغداد وسامراء".

ودفعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله آلاف اللبنانيين إلى الفرار من ديارهم، ليجد بعضهم ملاذاً آمناً في العراق.

المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، أفاد بأن "عدد اللبنانيين العائدين الى بلادهم عبر الخطوط الجوية العراقية وعلى نفقة الحكومة العراقي بلغ أكثر من 3200 شخص"، مشيراً الى أن "العدد الكلي للبنانيين العائدين تجاوز 15 ألف لبناني لحد الان، تقريباً".

وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أعلنت في بيانات صحفية سابقة استقبال النازحين اللبنانيين على شكل دفعات بناءً على قرار رئيس الوزراء العراقي بمنح تأشيرات دخول مجانية للبنانيين وتسهيل دخولهم إلى العراق.

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رئاسة الوزراء العراقية سبق أن شكّلت لجنة الإيواء العليا تضمنت وزارات أمنية وخدمية هيأت مركزاً لاستقبال النازحين من لبنان في منفذ القائم لتوثيق دخولهم رسمياً، من ثم تُقدم لهم الخدمات السريعة ومتطلباتهم الآنية، يليها جرد بياناتهم وتهيئة وسائط نقل ليوزعوا على المحافظات وفقاً لتخطيط اللجنة.

آلية استقبال النازحين اللبنانيين واجهت بعض المشاكل في البدء، لغياب الاستعداد الكامل لهذا الملف، مما دفع لجنة الإيواء لتوزيعهم على محافظتي كربلاء والنجف اللتين تمتلكان بنية تحتية مناسبة إذ أنهما تستقبلان عادة عشرات آلاف الزوار سنوياً في المناسبات الدينية.