نعيم قاسم: المقاومة ستبقى عصية على المشروع الإسرائيلي-الأميركي

العالم - لبنان

وقال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على خلفة اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي، إن المقاومة اللبنانية دعمت فلسطين ومنعت الاحتلال من تحقيق أهدافه، فيما أكد على مساندة الشعب الفلسطيني ومواجهة المشاريع الاسرائيلية الأمريكية.

وحذر الشيخ نعيم قاسم الكيان الإسرائيلي من اختبار صبر المقاومة ، فالمقاومة خرجت من المعركة مع الكيان الصهيوني مرفوعة الرأس.

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وأشار الأمين العام لحزب الله، الى بطولات رجال المقاومة قائلا إن لبنان قدّم الغالي والنفيس من خلال حزب الله وحركة أمل والشعب اللبناني، مضيفا أن حزب الله قدم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله على رأس القائمة والسيد هاشم صفي الدين. موجها في الوقت نفسه تحية إجلال للمقاومة الإسلامية في فلسطين والعراق واليمن.

وحول التطورات السياسية في لبنان والدور الشيعي في العملية السياسية، قال إن الرئيس اللبناني جاء بتوافق بين كتلتي حزب الله وحركة أمل.

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