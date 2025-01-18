ما هي خطة جيش الاحتلال للانسحاب من قطاع غزة؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

ساعات طويلة من النقاش أسفرت عن موافقة نهائية لاتفاق صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.. مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعد ست ساعات من انعقاد جلسة للتصويت على الاتفاق قال إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على إطار العمل الخاص بعودة الأسرى وأنه سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

هيئة البث الإسرائيلية قالت إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، فيما عارضه ثمانية وزراء من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي أعلن أنه سيكون خارج الحكومة في حال تم التصديق على وقف إطلاق النار في غزة.

وعقب المصادقة على الاتفاق نشرت ما تسمى بوزارة العدل بالكيان قائمة بأسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى، في حين قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن 1737 معتقلا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، بينهم 296 من أصحاب الأحكام العالية.

وقالت مصادر إن الوسطاء في المفاوضات مارسوا ضغطا على نتنياهو بضرورة أن تنتهي حكومته الجمعة من إنجاز الموافقات اللازمة على الاتفاق الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد، وأضاف أن حماس أيضا اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول من سريان الاتفاق.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش وضع خطة دفاع جديدة في منطقة غلاف غزة تشمل تعزيز منظومة الدفاع على طول حدود القطاع وتهدف للانسحاب التدريجي خلال تنفيذ الاتفاق.

وقالت الإذاعة إن الفرقة 99 ستنسحب تدريجيا بينما ستتولى الفرقة 162 مسؤولية الدفاع في منطقة شمال غلاف غزة.

وبموجب الاتفاق يبدأ وقف إطلاق النار بمرحلة أولية مدتها ستة أسابيع تشمل تبادل الأسرى والسجناء ويمكن أن يفسح المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

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