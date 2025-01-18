أول تعليق من بوتين حول وقف اطلاق النار في غزة

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وجاء هذا التصريح بعد أيام من إعلان الوسطاء، الذي شمل مصر وقطر والولايات المتحدة، عن الاتفاق الذي بدأ يدخل حيز التنفيذ.

تعد هذه التصريحات هي الأولى من نوعها للرئيس الروسي منذ الإعلان عن الاتفاق، حيث أكد بوتين خلال حديثه في أعقاب اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في الكرملين، أن المناقشات تطرقت بشكل مفصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال بوتين انه بالإضافة إلى إطلاق سراح اسرى الإحتلال والأسرى الفلسطينيين، يجب أن يفتح الاتفاق الطريق أمام المزيد من المساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة، الذي يعاني بشدة من تداعيات الحرب.



بوتين شدد على أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمثل خطوة هامة، لكنه أشار إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يعزز جهود المجتمع الدولي لإيصال الدعم الإنساني بشكل مستمر، مؤكداً على ضرورة توفير المساعدات الأساسية للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف قاسية نتيجة الحصار والقتال المستمر.

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وفي إطار تعليقه على الوضع في المنطقة، قال بوتين انه من المهم أن هذا الاتفاق لا يُضعف الجهود الدولية لتحقيق حل شامل لحل القضية الفلسطينية ويجب أن يكون الحل مبنيًا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اخرى اسرائيلية.



يذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، يهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال، مع الالتزام بتبادل الأسرى من الطرفين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.