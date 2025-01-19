بمشاهد وكلمات مؤثرة.. هكذا يصف مراسل العالم ابتهاج دير البلح بتنفيذ الهدنة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في دير البلح محمد البلبيسي أنه بعد بدء دخول الهدنة حيز التنفيذ في غزة .. دوت أصوات إطلاق النار والاحتفالات في الأجواء.. لقد نجت غزة وانتصرت، متابعا أنه يقوم بنزع السترة الصحفية التي لازمتهم ما يقارب من 470 يوما من القتل والخراب.

وتواجد مراسل العالم في مدينة دير البلح ويصف الأجواء قائلا إن الناس يخرج للشوارع وبدأت الحرب انتهت وقد وضعت الحرب أوزارها وتوقف شلال الدم ومعه المآسي والإرهاق والنزوح.. والناس يتحركون الى الميادين احتفالا وابتهاجا بهذا الاتفاق وبقرار وقف إطلاق النار وتطبيقه.

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وقال مراسل العالم إن الناس يستعد والمركبات ستنطلق من مكان الى آخر والحياة ستعود الى غزة والى كل بيت فلسطيني وكل خيمة، ولكنه فرحة ناقصة بفقد الأحباء والأعزاء.

ويقول مواطن فلسطيني: الفرحة الحقيقية تبدأ يوما يرجع كل فلسطين الينا، وليس فقط قطاع غزة ودير البلح والنصيرات.. بل كامل فلسطين نريدها من الشمال الى الجنوب، ومن النهر الى البحر. هذه هي فلسطين.

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