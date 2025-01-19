شاهد.. فلسطينيون حوّلوا آلية خلّفها الإحتلال ببيت حانون لمكب قمامة!

العالم – فلسطين

ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لآليات عدة، بعضها في بيت حانون.

وقال الناشطون إن مواطنين حوّلوا إحدى الآليات الإسرائيلية إلى مكب للقمامة.



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وفي الأيام القليلة الماضية التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تعرّض جيش الاحتلال الإسرائيلي لضربات عدة في بيت حانون أوقعت عديد القتلى في صفوفه.

وبحسب البيانات الرسمية لجيش الإحتلال الإسرائيلي، قُتل نحو 60 جنديا إسرائيليا في شمالي القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى خلفية اتفاق وقف إطلاق النار انسحبت منذ مساء أمس السبت قوات إسرائيلية، بعضها من لواء غفعاتي من شمالي قطاع غزة.