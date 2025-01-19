الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد.. فلسطينيون حوّلوا آلية خلّفها الإحتلال ببيت حانون لمكب قمامة!

الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

خلّف جيش الإحتلال الإسرائيلي عقب إنسحابه من مناطق في شمالي قطاع غزة إثر سريان وقف إطلاق النار آليات عسكرية دمرتها المقاومة الفلسطينية خلال معارك سابقة.

العالم فلسطين

ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لآليات عدة، بعضها في بيت حانون.

وقال الناشطون إن مواطنين حوّلوا إحدى الآليات الإسرائيلية إلى مكب للقمامة.

00

3

وفي الأيام القليلة الماضية التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تعرّض جيش الاحتلال الإسرائيلي لضربات عدة في بيت حانون أوقعت عديد القتلى في صفوفه.

وبحسب البيانات الرسمية لجيش الإحتلال الإسرائيلي، قُتل نحو 60 جنديا إسرائيليا في شمالي القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى خلفية اتفاق وقف إطلاق النار انسحبت منذ مساء أمس السبت قوات إسرائيلية، بعضها من لواء غفعاتي من شمالي قطاع غزة.

روابط ذات صلة

غزة.. الاحتلال يتفاجأ بعودة النازحين ويقتلهم !!

أخر جرائم الاحتلال قبل سريان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

سموتريتش يصر على عدم احترام الهدنة:سيئة وكارثية تهدد أمننا!

هجوم صاروخي يمني يدك إيلات