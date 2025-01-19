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عقب اتفاق وقف النار في غزة.. تعليقٌ من البابا فرنسيس

عقب اتفاق وقف النار في غزة.. تعليقٌ من البابا فرنسيس
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى"الاحترام الفوري" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين كيان الإحتلال وحركة حماس في قطاع غزة.

العالمفلسطين

وحض على تكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع المدمر وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين فيه.

وأعرب البابا عن أمله في أن "يحترم الطرفان فورا" وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه شكر "الوسطاء" في المفاوضات غير المباشرة التي أفضت إلى الاتفاق.

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ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين" إسرائيل"وحماس حيز التنفيذ، يوم الأحد، بعد تأخير دام ثلاث ساعات تقريباً.

وألقت" إسرائيل" باللوم على حماس في التأخير، بعد تأخر الحركة في تقديم قائمة أسماء أول 3 أسرى كان يفترض إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق. وعزت حماس، التأخير إلى أسباب "فنية"، دون تحديد تلك الأسباب.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على الأمر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن التأخير حدث لأن الوسطاء طلبوا 48 ساعة من "الهدوء"، قبل تنفيذ وقف إطلاق النار، لكن استمرار الضربات الإسرائيلية حتى انتهاء الموعد النهائي جعل من الصعب إرسال القائمة.

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