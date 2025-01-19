لافروف: إدارة بايدن ألحقت ضررا فادحا بالعلاقات الروسية الأمريكية

العالم - روسیا

وقال لافروف في حديث صحفي: "الضرر بالغ لكن إدارة ترامب في ولايته الأولى أيضا ألحقت ضررا جسيما بهذه العلاقات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما ترك إرثا واجهه ترامب وفريقه. والعقوبات التي فرضها أوباما قبل 3 أسابيع من تنصيب ترامب، كانت غير لائقة وغير أخلاقية، حيث طرد دبلوماسييننا وسرق 5 عقارات دبلوماسية. بالطبع، وضعوا علاقاتنا في بداية غير مثالية. ونرى الآن أن إدارة بايدن تحاول فعل الشيء نفسه".

أول تعليق من بوتين حول وقف اطلاق النار في غزة

وعن استعراض بايدن إنجازاته وأنه هو الذي وصل إلى كييف، وليس فلاديمير بوتين، قال لافروف: "إذا كان سياسي على هذا المستوى مثل رئيس الولايات المتحدة يقيم فترة ولايته على رأس دولة قوية بناء على تأثيرات مسرحية: "أنا كنت في كييف، وبوتين لم يكن هناك"، ربما يمكن استنتاج مدى جدية تعامله مع واجباته!".