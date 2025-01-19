انتشار عناصر كتائب القسام في ساحة السرايا بمدينة غزة

العالم - فلسطين

وفيما سبق أشارت حركة حماس أن عملية تسليم الأسيرات الثلاث وشيكة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الصليب الأحمر.













وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بدء تسليم الأسيرات الثلاث التي أعلنت حركة حماس أنها ستفرج عنهن اليوم.

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وسلمت حركة حماس، اليوم الأحد، للوسطاء قائمة بأسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وهن رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا) ودورون شتاينبريشر (31 عامًا).

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.