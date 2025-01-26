مراقبون يعتبرون حديث ترامب هو حول تهجير الفلسطينيين مرفوضا

العالم – خاص بالعالم

هذه الجموع ليست مهاجرة ، بل هذه الجموع تنتظر بشوق العودة، ليس للجنة الموعودة، بل عائدة للارض المحروقة بقذائق الاحتلال الاسرائيلي وللبيوت المدمرة بفعل حرب الإبادة التي استمرت لعام ونيف.

من دون قصد هذا هو الرد الفلسطيني الغزي على مقترح الرئيس الامريكي ترامب الذي يسعى الى نقل مئات آلاف الغزييين نحو الاردن ومصر بعد ان اصبحت غزة مكانا لا يصلح للحياة.

لكن مصطلح التطهير الذي استخدمه الرجل هو ذات المصطلح الذي عملت عليه تل ابيب على مدار اشهر فما ربحت حربها وما كانت من الفائزين ، فهل ما سقط في زمن الحرب وبالجبر يصلح بالاختيار بعد ان سكتت البنادق.

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:"تصريحات الرئيس ترامب حول تهجير أبناء الشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة او الضفة الغربية الى مصر والاردن هذه مرفوضة تماما، لان الصمود الفلسطيني على ارض فلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني باقامة دولته الفلسطينية المستمرة عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين هي ثوابت للشعب الفلسطيني قدم في سبيلها تضحيات جسام مئات الشهداء والجرحى في سبيل تحقيق ذلك".



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حديث ترامب اطرب اذان المتطرفين في تل ابيب اسموتريتش وبن غفير وكانوا من الخاطئين، فان كان الرحيل الفلسطيني الذي روجا له على مدار الحرب انتقد من بعض السياسيين الاسرائيليين وها هما اليوم يشعران بانهما اكتسبا دعما من الراعي الامريكي الذين يتحدث بذات النبرة والكلمات.

لكن الراعي الامريكي ونتنياهو واسمطرتش وبن جفير ومن قبلهم كاهانا وزئيفي لم يدركوا بعد ان شعبا جرب التهجير مرة لن يكرره حتى لو كان ثمن الصمود الابادة.

وقال نهاد ابو غوش مدير مركز مسار للدراسات:"هذا الحل الذي يطرحه ترامب لم يجد اي ترحيب، إلا من قبل بم غفير وسموتريتش بينما الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه والذي ضحى بعشرات الشهداء من اجلها لن يضحي بسنتيمتر واحد من ارضه مقابل أي شيء، عدا عن ذلك هذا الحل العجيب يتناقض مع كرامة وسيادة بلدين عربيين شقيقين وهما الاردن ومصر".

بالنسبة للفلسطينيين فان النكبة أو النكسة اصبحت في الذاكرة التي لن تتكرر.

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