آخر مستجدات تنفيذ المرحلة 2 لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه غدا السبت ستبدأ المرحلة الثانية أو الدفعة الثانية من الاسرى حيث سيتم تسليم أربع أسيرات إسرائيليات للإحتلال الإسرائيلي مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

ولفت مراسلنا إلى أن أهم ما يميّز المرحلة أو الدفعة الثانية هو ان عدد من الأسرى سيتم الإفراج عنهم خارج الأراضي الفلسطينية وعلى الأغلب سيتم تسليمهم الى مصر، وهذا الجزء من الإتفاق الذي وقّعته حركة حماس مع الكيان الاسرائيلي.

ونوه مراسلنا إلى أنه فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي نجد أن الداخل متخوف جدا من أن لا يذهب بنيامين نتنياهو نحو المرحلة الثانية أو أن يعمل بنيامين نتنياهو على إعاقتها أو أن ينفي بنيامين نتنياهو بتعهداته "لاسرائيل" بأنه سيقوم بالعودة الى الحرب، لذلك اليوم تكشف إستطلاعات الرأي في الكيان الاسرائيلي وهي استطلاعات رأي يتم اجراؤها من عدد من المؤسسات والصحف والقنوات بداية يوم السبت، حيث أن غالبية الإستطلاعات جاء فيها أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يؤيدون إتمام الصفقة وينتهي دون الذهاب إلى الصفقة الثانية والمرحلة الثالثة ويؤيدون ان يتم الافراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة الأسرى الإسرائيليين سواء كانوا من المدنيين أو من الجنود.



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قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة إنه ينبغي دراسة إرسال بعثة مساعدة دولية إلى قطاع غزة بمجرد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

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