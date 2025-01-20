هجوم صاروخي ومسيّر ناجح خلال المناورات البرية للجيش الإيراني

العالم - ايران

وبدات المرحلة الاولى من هذه المناورات الهجومية المتحركة مساء امس وفي عملية استباقة قامت وحدات من قوات لواء 65 نوهد للرد السريع التابع للقوات البرية للجيش الايراني بالتوغل خارج الحدود الايرانية ونفذت عمليات خطف واسر قادة الزمر الارهابية المفترضة.

وقد اكملت الوحدات الاستخبارية عمليات رصد وتحديد اماكن تجمع الجماعات الارهابية الاجنبية الساعية لزعزعة امن ايران في المناطق الحدودية ثم نفذت قوات لواء نوهد للرد السريع عمليتها.

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واستخدمت الطائرات المسيرة المتخفية في عمليات الرصد وجمع المعلومات عن مواقع الارهابيين وتحليلها ومن ثم هاجمت الوحدات الهجومية مقرات الارهابيين المفترضين ودكتها بصواريخ فجر 5 ذات مدى 110 كيلومترات وطائرات مهاجر 6 المسيرة والمجهزة بقنابل قائم ثم قامت وحدات لواء نوهد للرد السريع وبدعم من المروحيات الثقيلة والوحدات المدرعة والمدفعية التي صبت نيرانها على مناطق العدو، ثم نفذت قوات نوهد للرد السريع عملية انزال جوي لالقاء القبض على الارهابيين.