اتفاق غزة يعصف بالحكومة الإسرائيلية

العالم - الاحتلال

لم يستطع قادة الاحتلال ومستوطنوهم هضم الهزيمة المرة في اتفاق وقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى .. فبين مؤيد للاتفاق ومعارض له، يتقدم المعارضون اللذين يعتبرون الاتفاق خسارة ويدعون للاستمرار في عمليات القتل والتهجير والتنكيل والإبادة.

أولى ثمار الاتفاق، تقديم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه الاستقالة من الحكومة واصفين الاتفاق بـ'المروّع'، واعتبر بن غفير أن الصفقة تمثل تنازلا عن إنجازات جيش الاحتلال في الحرب وتعد استسلاما لحماس على حسب تعبيره.

وزير المالية الاسرائيلي المتطرف 'بتسلئيل سموتريتش' هدد بالاستقالة مرارا إن لم يكن هناك استئنافا للحرب ضد غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة. لكنه تراجع وأعضاء حزبه عن الاستقالة بعد أن تعهد له نتنياهو بتغيير طريقة الحرب، حسب تعبير سموتربتش.

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الجنرال 'غيورا ايلاند' صاحب خطة الجنرالات شمال غزة قال إن حماس انتصرت وإسرائيل انهزمت، وعلى وقع احتفالات الفلسطينين بالاتفاق، حاول جيش الكيان منع احتفالات الفلسطينين بخروج الأسرى في كل من القدس والضفة الغربية، وهاجم مستوطنوه منازل فلسطينيين وأحرقوا احتجاجا على الصفقة عددا من المركبات في بلدة سِنجل الفلسطينية شمال مدينة رام الله وسط الضفة.

وفيما تتنقد الأوساط الداخلية الاسرائيلية إخفاق جيش الاحتلال في غزة وصفقة وقف إطلاق النار دون القضاء على حماس كما تعهد نتنياهو مراراً، قالت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين إن حماس جندت كثيرين مجددا في صفوفها تعويضا عما فقدته، وهي ذات جذور عميقة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قد يعزز مكانتها.

ويحاول الاحتلال صرف الانظار عن فشله في غزة من خلال توغله واقتحاماته في الضفة الغربية، حيث اقتحمتْ قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات فلسطينية، مشددة من إجراءاتها الأمنية مع زيادة الحواجز العسكرية في المنطقة، وشن جيش الاحتلال عدة اقتحامات شملتْ مدينة نابلس وبلدة طمون جنوبي طوباس وبلدات بطولكرم وقرية ذنابة ومحيط مخيم طولكرم.

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