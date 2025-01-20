حادثة غريبة في الصين..قطة تتسبب في استقالة مفاجئة لصاحبتها!

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وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا في الشارع الصيني، حين تسببت قطة منزلية باستقالة صاحبتها بعد لهوها فوق لوحة مفاتيح الحاسب الشخصي للفتاة البالغة من العمر 25 عاما، حيث أرسلت بكبسة زر واحدة مسودة طلب الاستقالة الذي أعدته صاحبتها مسبقا.

أدى هذا الفعل الذي قامت به القطة إلى فقدان صاحبتها لوظيفتها، ناهيك عن مكافأتها المالية السنوية التي تنتظرها مع اقتراب موعد رأس السنة الصينية.

يذكر أن الفتاة من مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين، وكانت قد كتبت مسودة استقالتها في 5 يناير / كانون الثاني الجاري، لكنها لم ترسلها إلى صاحب العمل لأنها كانت لا تزال مترددة في اتخاذ القرار النهائي.

والتقطت كاميرا المراقبة المنزلية وثب القطة على الطاولة والضغط بالخطأ على زر في الكمبيوتر المحمول، مما أدى إلى إرسال رسالة الاستقالة إلى المدير مباشرة.

وحاولت المرأة إنقاذ الموقف بالاتصال بمديرها وإخباره بأن القطة هي من أرسلت الرسالة، لكنه تجاهل طلبها. ونتيجة لذلك، فقدت المرأة وظيفتها ومكافأتها السنوية.

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يذكر أن عيد "تشونغتشيه"، أو مهرجان الربيع (رأس السنة الصينية)، يصادف هذا العام في 29 يناير، وهو الوقت الذي تمنح فيه العديد من الشركات الصينية موظفيها مكافآت سنوية في إطار الاحتفالات في البلاد.