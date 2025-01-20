هذا أبرز ما جاء في خطاب ترامب بعد أدائه اليمين الدستورية

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب في أول كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية، "العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن وسأضع أمريكا أولا".



وأضاف "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة"، مشددا "أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق".



ولفت ترامب "علينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا"، مضيفا "حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين".



واستدرك بالقول "لدينا حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمة في بلدنا"، مؤكدا "نحن عاجزون عن تقديم أي رعاية صحية للكثير من أبناء شعبنا وهذا الأمر سيتغير تماما".



وتابع "سنحاول أن نواجه كل أزمة بكرامة وقوة وسنتحرك بسرعة لاستعادة الأمن والأمل لكل مواطنينا من كل لون".



وكشف الرئيس الأمريكي "سأعلن عن حالة طوارئ وطنية على حدودنا الجنوبية وسنفرض تعريفة جمركية وضرائب على منتجات الدول الأجنبية"، مضيفا "سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا".

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وهاجم ترامب إدارة بايدن قائلا: "حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين، لدينا حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمة في بلدنا، وشاهدنا النيران التي كانت تلتهم المنازل في كاليفورنيا ولم يكن لنا أي رد فعل".

كما انتقد الرعاية الصحية في أمريكا قائلا: "نحن عاجزون عن تقديم أي رعاية صحية للكثير من أبناء شعبنا وهذا الأمر سيتغير تماما.. منذ هذه اللحظة فإن الانهيار الأمريكي قد انتهى"، كما أكد الرئيس الأمريكي أن "الحكومة الأمريكية تواجه أزمة ثقة"، وأضاف أنه "لدينا حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمات ومنذ هذه اللحظة انتهى انحدار أمريكا".

وشدد على أنه "لن تعد حريات أمتنا ومصيرها المجيد في تراجع. وسنستعيد على الفور كفاءة ونزاهة الحكومة الأمريكية".

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وأكد الرئيس الأمريكي أنه "سنستعيد قناة بنما ورسالتي للأمريكيين اليوم أنه حان الوقت لنتحرك بشجاعة لأننا أمة عظيمة، وسنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا، وسنرفع العلم الأمريكي على كوكب المريخ".

وشدد ترامب على أن إعادة انتخابه هي تفويض "للقضاء التام والكامل على الخيانة" وإعادة الشعب إلى حريته وثقته وازدهاره. مضيفا أنه سيصادق في أول يوم له في السلطة على عدد من المراسيم ذات "الطبيعة التاريخية".

وأضاف أن "الله أنقذني من محاولة الاغتيال لجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله الفاشلة في يوليو 2024، في ولاية بنسلفانيا.

وتابع ترامب: "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة، وستصبح أمريكا قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق، وعلينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا".

ولفت إلى أن "التغييرات التي أعلن عنها قبل عودته إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة ستبدأ قريبا جدا"، وتعهد ترامب قائلا: "سنبدأ على الفور في إصلاح نظام التجارة، بدلا من فرض الضرائب على مواطنينا، سنفرض تعريفات جمركية وضرائب على الدول الأجنبية".

وجرت مراسم التنصيب داخل "الروتوندا" - القاعة المركزية في الكونغرس والتي تتسع لحوالي ألف شخص - بسبب موجة البرد المتوقعة في واشنطن والتي قد تصل إلى 11 درجة تحت الصفر، وليس أمام مبنى الكونغرس كما كان مخططا سابقا.