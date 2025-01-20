الجولاني يهنئ ترامب بتنصيبه رئيسا واصفا إياه "قائد السلام"

وجاء في بيان الادارة السورية الجديدة باللغة الانكليزية: "باسم القيادة والشعب في الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ج. ترامب بمناسبة تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. إن اختياره يمثل شهادة على الثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في قيادته".

وأضاف البيان: "لقد جلب العقد الماضي معاناة هائلة لسوريا، مع نزاع دمر وطننا وزعزع استقرار المنطقة. نحن واثقون بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".

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وقال: "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم. لدينا إيمان بأن هذه الإدارة ستفتح المجال للولايات المتحدة وسوريا لتشكيل شراكة تعكس تطلعات كلا الشعبين".

هذا و أوكلت إدارة الرئيس الامريكي السابق بايدن مهمة رفع هيئة تحرير الشام التي تقود الإدارة السورية الجديدة من قوائم الإرهاب، إلى جانب قائدها أحمد الشرع إلى حين تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم.