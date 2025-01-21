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أبوحمزة: نوجه التحية لإيران التي مسحت بكرامة المحتل شوارع ’تل ابيب’

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

وجه الناطق بإسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، التحية للجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدا أنها مسحت بكرامة المحتل شوارع "تل أبيب" في عمليات "الوعد الصادق 1 و2".

العالم - خاص العالم

وأضاف أبو حمزة في كلمته أن إيران لم تبخل على شعبنا ومقاومته وقدمت الغالي والنفيس ومسحت بكرامة المحتل شوارع تل ابيب ومدرجات المطارات العسكرية في فلسطين المحتلة خلال عمليات الوعد الصادق 1 و2 من خلال الضربات القاتلة لحرس الثورة الاسلامية.

كما توجه أبو حمزة بالتحية لشعبنا المقاوم في لبنان ومجاهدي حزب الله الذين صمدوا في الميدان وقاتلوا العدو في كل شبر، مستحضرًا القائد العزيز الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله وإخوانه الشهداء قادة ومجاهدين ولكل شهداء الشعب اللبناني والفلسطيني.

كما وجه التحية لأهلنا في اليمن والقائد عبد الملك الحوثي، الذين حركوا صواريخهم ومسيراتهم لتضرب عمق الكيان وفرضوا حصاراً بحرياً غير مسبوق على الكيان المجرم، موجهًا أيضا الشكر للشعب العراقي ولمقاومته التي قدمت المستطاع والممكن نصرة لشعبنا.

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