هجوم إسرائيلي واسع على جنين وحماس تدعو للنفير

العالم – فلسطين

وبحسب موقع "الجزيرة"، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بعد ظهر اليوم استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 35 آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين.

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين، وقالت إن هناك تحليقا مكثفا لمروحيات الاحتلال فوق مدينة جنين ومخيمها تزامنا مع اقتحام واسع وحصار للمنطقة.

وفي وقت سابق، قالت المصادر المحلية إن جيش الاحتلال أغلق مداخل مخيم جنين ومخارجه بشكل كامل.

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من جانبها، دعت حركة حماس إلى "النفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني".

وقالت الحركة إن "سلوك أجهزة السلطة التي انسحبت من محيط مخيم جنين بالتزامن مع بدء عملية الاحتلال يثير الاستغراب".

وكذلك، دعت حركة الجهاد الإسلامي أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة إلى "التصدي بكل الوسائل للحملة المجرمة وإفشال أهدافها".

وقالت الحركة إن هذه الحملة "حلقة بسلسلة الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب ضد شعبنا.