الإحتلال بدأ تنفيذ تهديداته بنقل جرائمه للضفة بدءا من جنين ومخيمها

العالم - فلسطين

وبحسب موقع"وفا" الفلسطيني،أضاف محافظ جنين، أن هذه التهديدات بدأنا بسماعها منذ 10 أيام وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أبو الرب: "كل لحظة تصل تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى مدينة جنين ومحيط المخيم، والهدف واضح هو تدمير مخيم جنين، حتى الآن فقدنا 8 شهداء فيما وصل عدد المصابين إلى 75 مصابا من بينهم أطباء".

وأضاف: "قوات الاحتلال تستهدف كل شيء في جنين، قبل قليل قصفت موقعاً لمسعفين دون وقوع إصابات، والجرافات العسكرية التي وصلت إلى جنين لم نشهد لها مثيلا من حيث العدد من قبل".



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وأكد أبو الرب أن التركيز سيكون كبيرا على مستشفى جنين الحكومي لأنه المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة وهو يحتاج إلى تخصصات في العظام والشرايين والباطني، ما سيؤدي إلى ضغط عليه خاصة مع ازدياد أعداد الإصابات.

وقال: "تقدمنا بطلبات لوزارة الصحة لدعم المستشفى بالعديد من التخصصات المهمة خاصة في حالات الاقتحامات لعمل الجراحات الصعبة، كالشرايين والأوردة،.

كما أن المراكز الصحية في بلدات المحافظة وقراها تعاني أيضا نقص الكوادر الطبية، ما يزيد الضغط على مستشفى جنين الحكومي".

وقال إن خلايا الأزمة في جنين تعقد اجتماعات بشكل مستمر لبحث التطورات خاصة في حالة الاقتحامات المماثلة لهذا الاقتحام، تحديدا خلية الأزمة الصحية بالتعاون مع شركة الكهرباء والبلدية، لمواجهة أي طارئ.