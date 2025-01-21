أرقام فاضحة عن الإجرام الإسرائيلي في غزة!

العالم _ فلسطين

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، كشف عن نتائج العدوان بأرقام كارثية بالنسبة للقطاع، وعلى جميع المستويات.. حيث سجل المكتب ارتفاع حصيلة الشهداء والمفقودين إلى أكثر من 61180 بينهم أكثر من 17860 طفلا، و12300 امرأة نتيجة القصف العنيف.

قصف أقل ما يمكن وصفه بالوحشي، انكشف غباره عن مجازر أبادت نحو 2100 عائلة، استشهد جميع أفرادها، البالغ عددهم 5967 شخصا. في حين تجاوز عدد الإصابات 110700 مصاب؛ وضمن إطار حرب الإلغاء في غزة، اعتقل الاحتلال نحو 6600 شخص من قطاع غزة منذ بداية الحرب، بينهم 48 صحفيا و360 من الكوادر الصحية.. ليواصل الاحتلال إجرامه بحق القطاع الصحي في غزة، الذي سجل دمار 34 مستشفى، وخروج 80 مركزا صحيا آخر عن الخدمة.

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مليوني نازح، لم يحمهم أي قانون دولي أو انساني من الإستهداف، حتى في مخيمات اللجوء، حيث دمر الاحتلال أكثر من 110000 خيمة للنازحين. وبنسبة دمار بلغت 88 بالمئة في القطاع، دمر الاحتلال أكثر من 161000 وحدة سكنية بالكامل، و 82000 وحدة باتت غير صالحة للسكن. ليقدر المكتب الإعلامي حجم الدمار بنحو 88 مليار دولار.

ارقام وإحصاءات ربما تعرض جزءا من الإجرام الإسرائيلي الذي استمر نحو 15 شهرا أمام أعين وتحت انظار العالم الصامت والمتخاذل، إلا من رحم ربي.

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