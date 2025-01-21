اذا كنا ننتمي لمحور المقاومة فلا نخالف أراء قياداتنا

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فتراهم يهاجمون ويحقرون ويستخفون بايران لعلهم ينفون التهمة التي صورها الاعلام الصهيوني انها عار وخيانة وهي التحالف مع ايران او قبول الدعم والتسليح من ايران، فكان هجوم الاعلام المتصهين يركز على الخطر الايراني ..ومن يتحالف معه.

ولاحظوا في أغلب خطابات هذا السيد القائد العلم النبراس الفاصل بين الحق والباطل والمرجع لنا جميعا...يشيد بكل دور قدم شيئا لدعم فلسطين.

ودائما يكررها ليلجم الجهلاء والمتفلسفين والمتفيقيهن والذين يعتقدون أنهم بتحليلاتهم الشخصية وتقليلهم من دور ايران الاسلامية بأنهم أصبحوا منفردين ومتميزيين ويبحثون عن الاعجابات والشهرة ويقزموا من كل دور ومن كل الدماء ويثنون فقط على أنفسهم.

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يا هؤلاء حتى لو شتمتم ايران من رأسها حتى اخمص قدميها فلن يرضوا عنكم ولن يتوقفوا عن اتهامكم بأنكم ايرانيين.

للسيد القائد خطابات عديدة وهو يفضحهم ويقول انت يمني ابن يمني جدك يمني ثم عندما تقف مع الحق او مع فلسطين يتهموك تلقائيا بأنك ايراني ليبرروا لانفسهم شن الحرب عليك!!

علينا أن لا نجعل عقدة نفي التهمة تسيطر علينا لدرجة أن نسيئ لمن وقف معنا ومع فلسطين ومع كل المستضعفين لان هذا من أهم مبادئ الثورة الاسلامية..في ايران ..

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ومن يستطيع انكار دور وجهود ‎#قاسم_سليماني في تسليح ودعم وبناء المقاومة الفلسطينية وتعليمها واكسابها الخبرة ودون أي مقابل بل هناك ضغوطات عانتها ايران ولاتزال تعانيها بسبب مواقفها الشجاعة في دعم كل الفصائل الحرة التي ترغب في مقاومة مشاريع الاحتلال الاجنبية على اراضيها.

فلنتفق ان تكون مرجع تحليلاتنا واقوالنا ورؤيتنا للامور مستمدة من خطابات قائدنا ولا نزايد.

ومن حقنا أن نكتب ما شئنا ونكتب كل آرائنا واجتهاداتنا ولكن اذا كنا ننتمي لهذا المحور فلا نخالف أراء قياداتنا في أمور كبيرة كهذه.

فقد وفقنا الله بقائد حيدري مؤيد ومسدد من الله

بقلم: أمة الملك الخاشب



‎#سيد_القول_والفعل

‎#وانتصرت_غزة_يا_سيد