أوهام نتنياهو بشأن استئناف الحرب على غزة في حال موافقة ترامب

العالم _ خاص بالعالم

نتنياهو: اود ان اشكرك على جهودك في تحرير الاسرى الاسرائيليين واتطلع للعمل معك لاستعادة بقية الاسرى ولتدمير قدرات حماس العسكرية وانهاء حكمها في غزة وللتأكد من ان غزة لن تشكل تهديدا لاسرائيل مرة اخرى.

كلام نتنياهو اعتبره محللون إقرارا غير مباشر بفشل حربه بالتوازي مع تطلعاته لاستئناف الحرب، اذا وافق ترامب على العودة اليها. وتتقاطع تلك التصريحات مع شكوك إسرائيلية حول إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار، نتيجة خيبة الأمل من نتائج الحرب والتأثيرات السلبية للاتفاق على الأهداف المعلنة من القتال، ليعبر البعض عن ان فرص فشل الصفقة أكبر من فرص نجاحها، سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية، فيما يرجح المشكّكون أن لا يتوصّل الطرفان إلى اتفاق على المرحلة الثانية.

وفيما لم يتحدث نتنياهو بعد عن مستقبل القطاع نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين ان قبضة حماس القوية على غزة تشكل معضلة للكيان الاسرائيلي. ورأوا ان على تل ابيب الاختيار بين امرين إما مواصلة القتال او السماح بترتيب تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية السيطرة بموافقة حماس كما اشاروا الى ان تقييم القدرات العسكرية لحماس أمر صعب لأن ترسانتها الصاروخية لا تزال مخفية.

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وفي هذا السياق كشف القيادي في حركة حماس باسم نعيم عن سعي الحركة لتشكيل حكومة تكنوقراط متفق عليها بين الفصائل الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. داعيا الى ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي وتكثيف الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال إنّ المباحثات تدور حول تشكيل حكومة أو لجنة وطنية تتمتع باستقلالية إدارية ومالية تعنى بشؤون القطاع وإدارة المعابر، مؤكدا عدم السماح بفرض أي إدارة خارجية أو قوات دولية أو عربية في غزة. وأضاف نعيم أنّ أي وجود غير فلسطيني في القطاع سيتم التعامل معه معاملة الاحتلال.