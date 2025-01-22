بث مباشر أمام منزل أم فلسطينية أبناءها تحت رکامه

العالم - خاص بالعالم

وبثت قناة العالم، تغطيتها الخبرية علی ركام بيت الحاجة ام عطا النشاش، والذي اختفی تحته 4 من أولادها ولم تستطع قوی الانقاذ سوی انتشال جثمان أحد أبنائها.

واستهدف الاحتلال الاسرائيلي منزل الحاجة ام عطا في بدايات العدوان علی غزة، فانهار المنزل بالكامل بمن فيه وحاولت الطواقم الطبية والبلدية البحث عن رفات وجثامين أبنائها الاربعة، فتمكنوا من انتشال جثمان شهيد واحد وظلت باقي الجثامين تحت ركام المنزل.

وأكدت الحاجة ام عطا ان بيتها تعرض للقصف الاسرائيلي، فأصيبت بعينها واصيبت زوجة ابنها عطا، برجلها وأصيبتا بنتان لعطا ايضاً، فيما سقط البيت علی رؤوس أولاد ام عطا، وهم عطا ونظير ونائل ومحمد.

وأضافت ان فرق الانقاذ نقلوها الی المستشفی ثم هاجمت قوات الاحتلال مخيم البريج فأرغمت سكانه علی النزوح، وفقدت الحاجة ام عطا امكانية البحث عن جثامين أبنائها.

وأوضحت ام عطا انها عادت الی ركام بيتها بعد الاعلان عن اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وناشدت المسؤولين في مخيم البريج لإزالة الركام عن بيتها كي يتسنی لها إلقاء النظرة الاخيرة علی جثامين أبنائها ومواراتهم التراب.

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