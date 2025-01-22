العتبة الكاظمية تتأهب لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

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وقال رئيس لجنة الزيارة المليونية نائب الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة، سعد الحجية لوكالة الأنباء العراقية: إن "الاستعدادات لزيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، بدأت منذ أكثر من ستة أسابيع، حيث عقد أول اجتماع للجنة الزيارة المليونية داخل العتبة الكاظمية المقدسة بحضور جميع أعضائها الذين هم ممثلون عن أقسام وشعب ووحدات العتبة الكاظمية المقدسة لوضع كافة المتطلبات والاحتياجات للزيارة".

وأضاف أنه "بعد ذلك عقدت عدة اجتماعات داخل العتبة المقدسة وخارجها لاسيما مع قيادة عمليات بغداد وقائممقامية الكاظمية وكذلك الفرقة الثانية والجهات الخدمية والصحية، للوقوف حول الاستعدادات الأمنية والخدمية للزيارة المليونية"، مؤكدا أنه "من خلال الاجتماعات العديدة مع الجهات المختلفة لوحظت هنالك استعدادات كبيرة لهذه الزيارة".

وأشار إلى أن "هناك بعض الاقتراحات قدمتها العتبة الكاظمية وأخذت بنظر الاعتبار من أجل إنجاح الزيارة"، مرجحاً بأن "تكون زيارة العام الحالي مليونية بقدر ما كانت في العام الماضي".

وتابع، أن "الزيارة ستكون ممتدة على مدى 4 الى 5 أيام وعلى مدار 24 ساعة كما كان في العام الماضي الذي بلغ عدد الزائرين فيه 13 مليون زائر".

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وفي ما يخص المواكب الحسينية، أوضح أن "هناك شعبة تسجيل المواكب تابعة لهيئة إدارة الشعائر في ديوان الوقف الشيعي، وأيضا وحدة إحياء الشعائر داخل العتبة المقدسة تقوم بتنسيق وتسجيل وتثبيت قواعد البيانات لجميع المواكب للأغراض الأمنية، بالاضافة الى تحديد مواقع المواكب داخل المدينة"، مؤكدا أن جميع هذه المواكب ستكون ملتزمة بالتعليمات الصادرة من شعبة تسجيل المواكب ووحدة إحياء الشعائر وكذلك من الجهات الصحية المختلفة".