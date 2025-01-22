روسيا تستعرض اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع إيران في لقاء مع سفراء الدول العربية

العالم - ايران

وأفادت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن الخارجية الروسية، بأن المسؤولين الروس شرحوا خلال هذا الاجتماع أهم بنود اتفاق الشراكة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، لعدد من الدبلوماسيين العرب المقيمين في موسكو.

وذكر المصدر ذاته، أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا "ميخائيل بوغدانوف"، ونائب وزير الخارجية الروسي "أندري رودنكو"، قدما شرحا في هذا الاجتماع، حول أهم جوانب الاتفاق التاريخي التي وقعها الرئيسان الروسي والإيراني في الـ17 من كانون الثاني/ يناير الجاري.

إقرأ أيضاً..بوتين: حجم التجارة بين روسيا وإيران ارتفع بأكثر من 15%

واعتبرت الوكالة الروسية للانباء، أن هذه المعاهدة الشاملة تغطي جميع مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك المجالات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، كما تنص على أنه في حال تعرض أي من الطرفين المتعاهدين للعدوان، يمتنع الطرف الآخر عن تقديم اي دعم الى المعتدي.