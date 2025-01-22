هل سيسمح ترامب لنتنياهو بالعودة الى الحرب في غزة؟

العالم _ مراسلون

وقال مراسل العالم في القدس المحتلة فارس الصرفندي ان نتنياهو يعرف تماما بانه لا دونالد ترامب ولا هو قادران ان يعودا الى الحرب في قطاع غزة، ولذلك يحاول ان يهرب من استحقاقات قدمها لسموتريتش لأنه عندما وافق ان يصوت سموتريتش للصفقة كان قد اعطاه وعودا بانه سيعود الى الحرب.

وتابع مراسل العالم ان بنيامين نتنياهو الآن يتنصل من هذه الوعود بالقاء الكرة في ملعب الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب تحت مسمى "اذا وافق" ترامب بالعودة الى الحرب سيتم استئنافها، لكن ما هو متاكد منه بنيامين نتنياهو، هو ان دونالد ترامب لا يريد ان تعود الحرب الى قطاع غزة لانه لا يريد ان يدفع مبالغ اكثر لدعم جيش الكيان الاسرائيلي.

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