اسلامي: ضخ 70 مليار كيلوواط ساعة كهرباء ذرية الى شبكة التوزيع بالبلاد

العالم - ايران

واشار اسلامي خلال لقائه المستثمرين، الى ميزات استخدام الطاقة النووية السلمية في تلبية الاحتياجات المختلفة للبلاد قائلا انه فيما يخص الماء الثقيل، فان سعر كل كيلوغرام من الماء الثقيل يبلغ نحو 1000 دولار، ويتأتى منه 300 مشتق، اذ يصل سعر كل غرام في بعض الحالات عدة 10 الاف دولار، موضحا ان سلسلة القيمة والاقتصاد المعرفي هي بهذا الشكل.

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واضا ان سعر كل طن من الميثانول الذي ينتج من الماء الثقيل، يبلغ مليون و 200 الف دولار، لكن الميثانول الذي ينتج في البتروكيماويات، يقل عن 500 دولار، ووفقا لشهادات الدول الغربية وامريكا، فان الماء الثقيل المنتج في ايران، يحظى باعلى درجة نقاء.

واكد اسلامي ان حصة ايران في الوقت الحاضر من سوق الماء الثقيل في العالم هي 12.5 بالمائة، اي اننا ان اردنا البيع، فان حصتنا ستزيد عن ذلك، لان هناك طلب عليه.