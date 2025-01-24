الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع طهران

ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع طهران
الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

أمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصّل إلى "اتفاق" مع طهران.

العالم - إيران

ورداً على سؤال صحافي عمّا إذا كان سيدعم توجيه ضربات ضدّ إيران ، أجاب ترامب أنه سيناقش المسألة مع "أشخاص رفيعي المستوى جداً"، من دون أن يحدّد من هم أو متى.

وزعم: "سيكون من الجيّد حقّاً أن نتمكّن من حلّ هذه المشكلة من دون الحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة الإضافية"، مضيفاً: "علينا أن نأمل أن تبرم إيران اتفاقاً" حسب تعبيره.

من جانبه قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "حالياً نحتاج إلى التوصّل إلى اتفاق بشأن كيفيّة التعامل مع هذا الأمر مضيفا "نحن لا نريد المزيد من الحروب".

روابط ذات صلة

إيران تبدأ اليوم مناورات بحرية كبرى في الخليج الفارسي

ترمب: أرغب في الاجتماع ببوتين على الفور... وزيلينسكي مستعد لإبرام اتفاق