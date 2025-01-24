ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع طهران

العالم - إيران

ورداً على سؤال صحافي عمّا إذا كان سيدعم توجيه ضربات ضدّ إيران ، أجاب ترامب أنه سيناقش المسألة مع "أشخاص رفيعي المستوى جداً"، من دون أن يحدّد من هم أو متى.

وزعم: "سيكون من الجيّد حقّاً أن نتمكّن من حلّ هذه المشكلة من دون الحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة الإضافية"، مضيفاً: "علينا أن نأمل أن تبرم إيران اتفاقاً" حسب تعبيره.

من جانبه قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "حالياً نحتاج إلى التوصّل إلى اتفاق بشأن كيفيّة التعامل مع هذا الأمر مضيفا "نحن لا نريد المزيد من الحروب".