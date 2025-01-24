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أزمة تعليمية حادة في غزة: 660 ألف طفل بلا مدارس بسبب الدمار الشامل

أزمة تعليمية حادة في غزة: 660 ألف طفل بلا مدارس بسبب الدمار الشامل
الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن "نحو 660 ألف طفل في غزة ما يزالون خارج المدارس"، مشيرةً إلى أن "88% من المدارس في القطاع مدمّرة".

العالم - فلسطين

وقالت الوكالة، في منشور على منصة "إكس": "هناك تقارير تفيد بأن الحرب "الإسرائيلية" على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 14 ألفًا و500 طفل في الحرب". وأردفت الوكالة: "التعليم شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، ولكن مع تضرر 88% من المدارس، فإن التحديات هائلة"، مؤكدةً أنها: "تعمل على توفير إمكان الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية".

في سياق متصل، قالت مديرة التواصل والإعلام في وكالة "الأونروا" جولييت توما إن: "موظفي الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها إلى لاجئي فلسطين"، مضيفةً: "وبينما يمثل وقف إطلاق النار في غزة بارقة أمل، تواجه الوكالة عقبات كبيرة على رأسها قانون اعتمده "الكنيست" من شأنه وقف عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

تابعت توما: "لم نتلق أي اتصال من حكومة العدو بشأن خططهم لتنفيذ مشروع القانون هذا، لذلك، نحن ملتزمون في الوقت الحالي بالبقاء وتقديم الخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".

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هذا؛ ويُذكر أن "الكنيست الإسرائيلي" أصدر قانونًا، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، يهدف إلى "منع أي نشاط لوكالة "الأونروا" في الأراضي المحتلة، وينص على ألا تقوم "الأونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يدخل القانون حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من إقراره". لذلك يُفترض، ابتداءً من آخر كانون الثاني/يناير 2025، ألا تقوم وزارتا خارجية وداخلية العدو بإصدار تصاريح دخول أو عمل لموظفي الوكالة، وأن تمتنع عن معالجة طلباتهم.

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