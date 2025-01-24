بالصور..حماس تزفّ قائدين كبيرين استشهدا في معركة طوفان الأقصى

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان نعي اليوم الجمعة إن القائدين ارتقيا شهداء صامدين، مرابطين، مجاهدين على أرض غزة الإباء والشرف، في معركة العزة والكرامة، معركة طوفان الأقصى المباركة، دفاعًا عن فلسطين، في أشرف معارك الأمة وشعبنا المجاهد".

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وتابعت: "لقد أفنى الشهيد المجاهد "مشتهى" حياته في سبيل الله ورفعة دينه وحرية وطنه ومقدساته، متقدمًا صفوف الجهاد والمقاومة، لتأسيس أجهزة الحركة، ثم أسيرًا في يد أعداء الله لربع قرن، قبل أن يعانق الحرية في صفقة وفاء الأحرار، ليعود أقوى إيمانًا وعزيمة، وأشد حرصًا على خدمة دينه ووطنه ومقاومة الاحتلال، حتى ارتقى شهيدًا برفقة أخيه الشهيد المجاهد "عودة" الذي أمضى حياته في سبيل الله، وكان درعًا حصينًا لشعبنا في وجه مخابرات الاحتلال، وقد أعجز قادة العدو بذكائه وحنكته، وهزمهم في عديد المواجهات، وتركهم كالعميان يتخبطون في ميدان المعركة".

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وختمت: "إننا إذ نزف شهداءنا الأبرار، لنجدد العهد والبيعة لشعبنا وأمتنا على أن نمضي في درب الجهاد لا نحيد ولا نستكين، متمسكين بثوابتنا الوطنية وحقوق شعبنا، حتى دحر هذا العدو الغاصب عن أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".