مرقد الزمرد خاتون.. روعة من الفن السلجوقي في بغداد

العالم - العراق

ويخطف الأنظار بمعالمه السلجوقية المنفردة .. مرقد الزمرد خاتون أو ما يعرف بالسيدة زبيدة الذي يقع بجانب الكرخ من بغداد في مقبرة الشيخ معروف. وهو من المراقد الأثرية المشهورة قديما..

ينافس هذا الموقع، الزمن رافضا التنحي عن مكانه رغم كل المعوقات التي واجهته.

ويقول أحد المواطنين لقناة العالم: أنا منذ صغري الى الآن أتذكر مرقد السيدة زبيدة كنا نزوره ونتردد دائما اليه. أما الآن نرى جمالية هذا المعالم.

يحوي هذا المرقد على قبة مخروطية الشكل ، وبديعة المنظر، تقوم على 8 أضلاع وهي مثال فريد للقبب المقرنصة، التي عرفت بها عمارة السلاجقة. الهيأة العامة للآثار والتراث أبدت اهتماما كبيرا بهذا الموقع الأثري، حيث تهيئ له ثوبا طريا ينسجم مع الشواهد التاريخية والثقافية.

قامت الهيئة التاريخية والتراث على عاتق إدارة الصيانة العامة بالصيانة والتأهيل ومعالجة التشققات في الجدران ومعالجة تشققات القبة وإعادة الزخارف المفقودة بطريقة الحفر على الآجر.

يتحدث المهندس هيثم بشوق وإسهاب على العمارة السلجوقية وتاريخها وخصوصيتها ويصفها بلوحة فنية تغازل النظر بعمارتها المقرنصة، قائلا: طبعا اشتهر البناء السلجوقي نظرا لقببها المخروطية، ويكون العادة القبة والمعدنة متمنة بهذا الشكل. ويحتوي على حليات وزخارف ونقوش بالأعلى.

ويعد هذا المرقد أنموذجا نادرا للعمارة البغدادية فهو يجمع بين العناصر المعمارية والزخرفية ويجسد الفن العراقي. كما يعتبر موقعا مهما لدى البغداديين ومقصدا للسياح من كل أنحاء العراق والعالم.