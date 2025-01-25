الشعب يتأهب للعودة لبلداتهم والمقاومة تؤكد 'نمْهل ولا نهمل'

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في بيروت حسين عز الدين أن عمليا دخل لبنان الـ24 ساعة الأخيرة على فترة انتهاء الـ60 يوما من الهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار.

وقال إنه ساعات محفوفة بالعديد من المحاذير تبعا لمواقف جيش الاحتلال التي تتحدث عن بقاء قواتها المحتلة في أجزاء من الجنوب. فيما حزب الله أعلنها بوضوح اليوم الذي يلي الـ60 سيكون مختلفا.

وأضاف مراسلنا أن على الدولة اللبنانية أخذ دورها في هذا المجال والمقاومة جاهزة للتصدي ومواكبة كل تطور ميداني.

وقال عضو المجلس السياسي لحزب الله، غالب ابو زينب: "من حق اللبنانيين وأهل القرى وحق كل لبنان أن يستعمل كل الوسائل الممكنة بما فيها المقاومة وقف هذا المحتل. وأضاف أن العائق الأساسي هو عدم تنفيذ العدو الإسرائيلي الجزء المتعلق به. وهذا يعني أننا كمقاومة وكشعب لبناني، كدولة لبنانية علينا أن نتحرك لنستعين بكل الوسائل كي نستعيد هذا الجزء من الوطن."

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وتابع مراسل العالم أن أهالي القرى الأمامية تداعوا لنفير شعبي للانطلاق نحو بلداتهم رغم المخاطر متمسكين بحقهم السيادي على أرضهم ..

ويؤكد مواطن من القرى الأمامية قائلا: إننا جزء لا يتجزء من لبنان كله، نحن شعب لبنان واحد، أخذت إسرائيل هدنة 60 يوما ، 60 يوما لا ينفذها ونحن غدا نجتمع ونطلع.

وقال مواطن لبناني آخر: أنا كإبن جنوب بالأخص ابن كفر كلا، نخرج الصباح الباكر الى كفر كلا.

وقال مواطن آخر: الحمدلله راح نسكن أخيرا ولا نسكن بالخيام، ولو أجبر لأفترش على الأرض لأنام هناك.

وأشار مراسل العالم أن الاحتلال الاسرائيلي كان قد دخل القرى الأمامية مستغلا وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ القرار 1701. وقيامه بعمليات تفجير وحرق وتجريف ممنهج للمنازل والاملاك الخاصة والثروات الحرجية، بعدما فشل أثناء المواجهات مع المقاومة من الاستقرار فيها عقب تكبده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

مقاومة قادتها الشهداء وشعبها لا يعرف الهزيمة والانكسار، هي متوثبة دائما، والقاعدة نمهل ولا نهمل...

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