من هي "أربيل يهود" التي اشعلت الخلاف بین حماس والاحتلال؟

العالم-الاحتلال

وبعد إطلاق سراح الـ4 أسيرات الإسرائيليات، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إعلانًا:«لن تسمح إسرائيل بمرور الغزيين إلى شمال قطاع غزة، إلا بعد إطلاق سراح أربيل يهود، الذي كان من المفترض أن يكون مطلق سراحه ليتم إطلاق سراحه اليوم».

وبحسب «يديعوت أحرونوت» العبرية، فقد جرت المناقشات حول هذا الموضوع الليلة الماضية مع نتنياهو وبمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار النهائي اتخذ هذا الصباح في تقييم مطول للوضع أجراه نتنياهو، حيث تقرر إبقاء القرار سرًا، حتى لا يتم عرقلة إطلاق سراح الـ4 أسيرات.

إلى ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود اتصالات بين إسرائيل والوسطاء من أجل الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل السبت المقبل، فيما نقلت الهيئة الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه يتوقعوا إطلاق سراح يهود في الأيام المقبلة وحتى قبل السبت المقبل.

من هي أربيل يهود ؟

وفقا لـ«يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن عائلة الأسيرة الإسرائيلية ترجع لمؤسسي «كيبوتس نير عوز، وفي 7 أكتوبر، كان الـ3 في شقتهم في الكيبوتس، حيث تم أسر الابنة الكبرى أربيل من شقتها مع شريكها أرييل كونيو، الذي لم يتم إدراجه في القوائم في هذه المرحلة.

وتعمل أربيل كمدربة لاستكشاف الفضاء وعلم الفلك في مجلس أشكول الإقليمي في غلاف قطاع غزة.

كما تم أسر شقيق أرييل، ديفيد كونيو، والذي لايزال محتجزا لدى المقاومة، بينما تم إطلاق سراح زوجته شارون وابنتيه إيما ويولي في الصفقة الأولى.

وخلال عملية 7 أكتوبر قتل دوليف يهود شقيق أربيل الأكبر ولم تكن إسرائيل تعرف مصيره حتى عثر على جثته في نير عوز وتم التعرف على رفاته في 3 يونيو 2024.

أسباب الخلاف

ويكمن الخلاف في كون الكيان الإسرائيلي بحسب ما ذكرته «يديعوت أحرونوت»، أمس الجمعة، قد طالبت بأن تكون إحدى النساء المفرج عنهن هي المدنية أربيل يهود، وفقا للترتيب الذي ينص على إطلاق سراح النساء غير المقاتلات أولا، لكن «سكاي نيوز عربية»، أشارت أن الخلاف يكمن في كون فصائل المقاومة الفلسطينية تعتبر أربيل عسكرية، بينما يزعم الاحتلال انها مدنية.

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وبعد إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، قال مصدر رفيع في حركة حماس للإعلام: «أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها يوم السبت المقبل»، أكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، أنها أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية، موضحا أنها عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي.

وأضاف :«سيتم الإفراج عن أربيل يهود ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها»، محملا حكومة الاحتلال مسؤولية أي عرقلة لشروط الصفقة.