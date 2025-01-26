هل تلقين المجندات الإسرائيليات لدى حماس منشطات أو مواد مخدرة؟!

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وبذلك تكذب المجندات مزاعم رسمية إسرائيلية سابقة بشأن إعطاء حركة حماس، للأسرى الإسرائيليين لديها منشطات على شكل فيتامينات ومهدئات لجعلهم يبدون سعداء قبل إطلاق سراحهم من الأسر.

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ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن أطباء بالجيش الإسرائيلي، إنه بعد فحص المجندات الأربعة عقب الإفراج عنهم من غزة تبين أنهن “في حالة صحية جيدة ومستقرة”.

وأضاف هؤلاء الأطباء أن المجندات أكدن أنهن لم يتلقين خلال وجودهن بالأسر أية مواد منشطة أو مخدرات.