شاهد.. مظاهرة حاشدة في باريس للمطالبة بوقف الاتفاقيات الاوروبية الاسرائيلية

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اشتدت جُذوة النضال يقولون .. رَصوا الصفوف فالمعركة القادمة اخطر .. جاؤوا من المنظمات الحقوقية الكبرى؛ من البرلمان الاوروبي ومن الجمعية الوطنية الفرنسية، ذلك أن الاجرام الصهيوني حرك الجدل داخل اكبر سلطة تمثيلية في الاتحاد الاوروبي ؛ أين تبنوا موقف الشارع، الشارع الذي ينادي بالغاء الاتفاقيات الاوروبية مع الكيان.

وقالت النائبة في البرلمان الاوروبي، ريما حسن، ان "أوروبا غائبة كلّيا، وذلك لأنها تنظر إلى القضية الفلسطينية كموضوع إنساني فقط. بمعنى أن خطاب أوروبا يقتصر على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكن الفلسطيني ليس مجرد موضوع إنساني، بل هو قضية سياسية. واليوم، أوروبا تركز فقط على خطاب حل الدولتين، لكن اُذكِّرُ بأن الدعوة لوجود دولتين لا يكفي. يجب اتخاذ خطوات فعلية لضمان وجود هاتين الدولتين".

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في مسيرة خمسة كيلومترات مشيا على الاقدام دعا المتظاهرون لفرض عقوبات على الكيان الغاشم. منظمة اطباء بلا حدود مثلا، حسمت الموقف واكدت الغاء عضوية كل من يدعم جرائم الاحتلال ومنع وصول المساعدات الى غزة.

واكدت عضوة منظمة اطباء بلا حدود الفرنسية، كاتيا دراغومير، ان "نحن بالطبع مع فرض أكبر عقوبات على "اسرائيل" ولن نقبل طبيبا في منظمتنا يدعم "دولة" ترفض حق انسان في العلاج انهم قَتَلَةٌ مجرمون ولا يحق لأي شخص في العالم أن يمنع العلاج والدواء لجريح او مريض يحتاج لمساعدة".

تشبثت الايادي بالمبادئ كتشبثها بهذه الشعارات ، لقد اقنع الغرب الصهاينة بالرضوخ لشروط المقاومة، لكنه لم يستطع ان يمحو صور القتل والابادة..

نهاية اسبوع من التظاهر اتفق عليها الحقوقيون في اوروبا حتى تحقيق العدالة ومحاسبة الكيان على جرائمه في غزة ولبنان.