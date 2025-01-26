من هو إيال زامير؟.. الرئيس المحتمل لأركان جيش الإحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب "والا" من المتوقع أن يقرر وزير جيش الإحتلال تعيين اللواء "تومر يدعي" نائباً لرئيس الأركان.

من هو إيال زامير؟

وكان اللواء الاحتياط زمير قد خدم في منصبه الأخير كنائب لرئيس هيئة 2الأركان، وكان مرشحاً لهذا المنصب، ولكن في النهاية تم اختيار هرتسي هاليفي بعد وقت قصير من تعيين يوآف غالانت في منصب وزير الأمن، عين بمنصب مدير عام الوزارة، ومع إقالة غالانت – طلب إنهاء منصبه، لكنه بقي – وذلك بناءً على طلب الوزير كاتس، حتى يتم اختيار مدير جديد.

وقبل ذلك، شغل سلسلة من المناصب العليا، منها قائد القيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وقائد تشكيلة "جاعش"، وقائد دورة قادة السرايا وقادة الكتائب، وقائد اللواء السابع.

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ومن بين المرشحين الآخرين لمنصب رئيس هيئة الأركان: نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام، الذي شغل أيضاً منصب قائد وحدة المظليين، وكذلك قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين. واللواء زمير هو الشخص المقبول على المستوى السياسي، ويوجد لديه أفضل الفرص للتعيين

وأعلن رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي استقالته قبل ايام، وسيترك منصبه في 6 آذار/مارس.

وأوضح هاليفي في خطاب استقالته: "بموجب اعترافي بمسؤوليتي عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر".

وبعد حوالي نصف ساعة من استقالة رئيس الأركان، أعلن اللواء يارون فينكلمان من القيادة الجنوبية أيضًا قراره بإنهاء منصبه في جيش الإحتلال.