’فيدان’ يدعو من بغداد إلى خوض ’نضال إقليمي’ ضد المقاتلين الأكراد

العالم - العراق

وقال فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، بعد اجتماع في مقر وزارة الخارجية العراقية: "أؤكد على ما يلي بأشدّ العبارات، حزب العمال الكردستاني يستهدف تركيا والعراق وسوريا»، مضيفاً «علينا أن نخوض نضالاً مشتركاً ضد الإرهاب من أجل مستقبل منطقتنا".

وتابع "علينا أن نجمع كل مواردنا وندمر كلّاً من داعش وحزب العمال الكردستاني".

ويشنّ الجيش التركي عمليات برية وجوية بانتظام ضد المقاتلين الأكراد في العراق وسوريا.

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وتأتي زيارة فيدان بعد يومين من مقتل عنصرين من حرس الحدود العراقيين في قضاء زاخو المحاذي لتركيا، في إطلاق نار عزته حكومة بغداد إلى حزب العمال الكردستاني. وتعهّدت أنقرة أمس العمل على نحو وثيق مع العراق لتأمين الحدود المشتركة للبلدين.

وأمل فيدان، اليوم، أن يعترف العراق بحزب العمال ليس فقط كـ"منظمة محظورة" بل "إرهابية" أيضاً على حد قوله.

من جهته، أكّد حسين أنه بحث مع فيدان "الوضع الأمني وخصوصاً وضع إرهابيي داعش على الحدود العراقية السورية (...) وكيفية التعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق حول هذه المسألة".

وأشار إلى أنهما تطرّقا كذلك إلى الوضع الراهن في سوريا، موضحاً أن "هناك تفاهمات واضحة بين (...) تركيا وجمهورية العراق حول كيفية التعامل مع الوضع في سوريا، ونحن على اتصال مستمر مع المسؤولين في الإدارة الجديدة في دمشق ونحاول التنسيق في العديد من المسائل".

وفي هذا السياق، قال فيدان إن "وجود علاقات قوية بين العراق وسوريا سيعود بالنفع الكبير على البلدين وعلى منطقتنا»، متابعاً «نحن في تركيا مستعدون للقيام بكل ما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية".

وزار فيدان العراق عدة مرات منذ تسلمه منصبه آخرها في نيسان ضمن وفد ترأسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي وقّع خلال الزيارة اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم.