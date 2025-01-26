الإعلام الحكومي: إغلاق محور نتساريم يفاقم الوضع الإنساني بغزة + الفيديو

العالم - فلسطين

وقال المكتب في بيان اليوم الأحد، “يواصل الاحتلال التَّنصُّل من اتفاق وقف إطلاق النار ويستمر في المماطلة والعرقلة في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالقرار الذي وقع عليه مع المقاومة الفلسطينية، والذي نصَّ على انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم بعد تسليم المقاومة أربع مجندات إسرائيليات”.

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وأضاف: “على الرَّغم من تنفيذ المقاومة لجزء الاتفاق وتسليم المجندات، إلا أن الاحتلال، كعادته، واصل سياسة المماطلة والتلكؤ ورفض الالتزام بتعهداته”.

وشدد الإعلام الحكومي على أن تنصل الاحتلال الواضح من اتفاق وقف إطلاق النار يعكس الوجه الحقيقي لسياسات الاحتلال القائمة على الاستعلاء وانعدام المصداقية، وهو استهتار فاضح بالجهود المبذولة لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم.

وبين أن عشرات الآلاف من المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر فتح الممر الإنساني في محور “نتساريم”، مشيرا إلى أن استمرار إغلاقه يفاقم من الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وقال: “الأطفال، النساء، المرضى، وكبار السن، جميعهم يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، وهذا السلوك الاحتلالي لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة إنسانية متعمدة تهدف إلى زيادة معاناة شعبنا امتداداً لحرب الإبادة الجماعية التي نسعى لأن تتوقف منذ أن بدأت”.

وطالب الإعلام الحكومي الأطراف الوسطاء والأطراف الدولية والإقليمية الراعية للاتفاق بالضغط الفوري على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على احترام تعهداته، مشددا على أن “شعبنا الفلسطيني العظيم بحاجة إلى تضافر كل الجهود لضمان حقوقه المشروعة وحماية مصالحه الوطنية”.

كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف في وجه ممارسات الاحتلال التي تُشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية. فشعبنا الفلسطيني يستحق الحرية والكرامة، ولن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه المشروعة بكل الوسائل المتاحة.