من هي ’أربيل يهود’.. وكيف تعرقل عودة سكان غزة النازحين! + صورة

العالم - الإحتلال

"أربيل يهود" إسرائيلية وُلدت عام 1995 في كيبوتس نيرعوز وكانت منشغلة كمرشدة للفضاء والفلك في مجمع "غروبتك" التكنولوجي، وتقول حركة الجهاد الإسلامي إنها عملت عسكرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أُسرت أربيل يهود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من داخل غرفة محصنة في منزلها بكيبوتس نير عوز، وأسر معها شريكها "أرييل كونيو".

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كما أسرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شقيق "شريكها" ديفيد كونو وزوجته "شارون أيلوني كونيو" وابنتيه التوأم اللتين أطلق سراحهما في اتفاق الهدنة الذي تم إبرامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وظنّت العائلة أن شقيقها أسر معها، لكن عثرت وحدة "إيتان" (للبحث عن المفقودين) فيما بعد على جثته داخل المستوطنة.

وأكد الأسرى الذين كانوا لدى حماس وأطلق سراحهم في الصفقة الأولى من اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، أن أربيل على قيد الحياة.

هذا ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الخلاف بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية يتجاوز قضية "أربيل" ليشمل قائمة المحتجزات المقرر الإفراج عنهن، حيث كان من المتفق عليه إطلاق سراح النساء غير المقاتلات أولا.

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تبقى قضية "أربيل يهود" واحدة من أكثر الملفات تعقيدا في المفاوضات الجارية، حيث يرتبط مصيرها مع عودة النازحين وتستمر الجهود لإثبات هويتها وحالتها.

وقد أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية يوم أمس، أن "إسرائيل" لن تسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس "أربيل يهود".