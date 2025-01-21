عملية تبادل الاسرى مع حماس تعزز الانقسام في الكيان

العالم _ خاص بالعالم

كما قالت حماس في بيان أنّ قطاع غزة سينهض من جديد، ويعيد بناء ما دمّره العدوان، مشددة على مواصلة الصمود حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر عبرية أنّ قوات الاحتلال بدأت بتفكيك الجزء الغربي من محور نتساريم تمهيدا للانسحاب منه، وذلك تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فإنّ عملية تفكيك هذه المواقع والبنى التحتية قد تستغرق نحو أسبوع.

على ضوء هذه التطورات اعلن موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن قوله إن فريق ترامب حصل من تل أبيب على تنازلات لإتمام الصفقة وسيقدم المزيد.

تاتي هذه التسريبات وسط تقارير لوسائل اعلام عبرية تكشف عن تذمر سلطات الاحتلال من ظهور العشرات من مجاهدي حماس من تحت الركام بزي عسكري موحد وباسلحتهم وهم يقتادون المحتجزات الاسرائيليات.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مسؤولين في الكيان قولهم إنهم شعروا بالصدمة عندما رأوا الأسيرات يخرجن وسط حشد بوجود مقاتلي حماس في وسط غزة.

وأضاف المسؤولون انهم سيبلغون الوسطاء بأن مشهد الإفراج عن الاسيرات بالطريقة التي تمت غير مقبول.

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عملية تبادل الاسرى في اطار المرحلة الاولى من الاتفاق والتي وصفت بمنصة لاستعراض قوة حماس من قبل المراقبين عززت الانقسام في البيت الاسرائيلي.

دعوات اعضاء في الكنيست من بينهم غازي آيزنكوت عضو مجلس الحرب السابق للبدء بالترتيبات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في اقرب وقت ممكن قابلها تهديد وزير المالية سموتريتش بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى المرحلة الثانية.